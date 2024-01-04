У Києві затримали порушника комендантської години, який рухався в авто з ознаками наркотичного впливу

Патрульні затримали порушника, який рухався на авто у комендантську годину та мав з собою ймовірні наркотики.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Вночі, під час комендантської години, патрульні затримали водія автомобіля Renault на вулиці Симиренка у Києві, оскільки чоловік порушував графік руху. 40-рочного керманича перевірили правоохоронці та виявили речовину, схожу на наркотики. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Під час взаємодії з водієм, поліцейські помітили ознаки наркотичного впливу на чоловіка, він також володів підозрілим та нервовим поведінкою. Особлива увага виникла через знахідку у нього пакета зі схожою на наркотики речовиною.

Патрульні надали водієві можливість пройти медичний огляд на визначення стану сп’яніння, на що той згодився. Слідчі були запрошені на місце події для подальшого розслідування цього інциденту та з’ясування всіх обставин події.

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