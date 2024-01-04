На Харківщині вилучили з сім'ї чотирьох дітей, які жили в холоді та бруді

Троє хлопців віком від 6 до 13 років та 8-річна дівчинка жили у антисанітарних умовах та не мали доступу до навчання.

У селі Чорне Куп'янського району Харківської області поліція вилучила з сім'ї чотирьох дітей, які жили в холоді та бруді. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Діти були недоглянуті, для навчання вони не мали приладдя, а також не мали технічної можливості брати участь в онлайн-навчанні. Навчання дітей матір не контролювала та не займалася вихованням дітей.

За результатами обстеження правоохоронці прийняли рішення про тимчасове вилучення чотирьох дітей з родини – хлопців 6, 10, 13 років та 8-річної дівчини. Зараз діти в лікарні проходять медичне обстеження. З жінкою проведена профілактична бесіда. Їй надано два тижні на виправлення стану умов проживання та виховання дітей.

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