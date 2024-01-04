Який розмір податкової ставки на нерухомість у 2024 році: пояснення від ДПС

Зміни у податковому законодавстві: нові розміри мінімальної зарплати та ставки податку на нерухомість.

Джерело фото: Главком

Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Рівненській області оголосило, що згідно із Законом України від 09.11.2023 № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», установлено нові розміри мінімальної заробітної плати. З 1 січня цього року вона складає 7100 гривень, а з 1 квітня збільшиться до 8000 гривень (у 2023 році мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень).

Згідно з пунктом 266.5.1 Податкового кодексу України (ПКУ), ставки податку на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, належні фізичним та юридичним особам, встановлюються місцевими радами залежно від місця розташування та типу нерухомості. Максимальна ставка податку на нерухомість за 1 кв. м у 2024 році складатиме 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня, тобто 106,50 гривень за 1 кв. м бази оподаткування.

Відповідно до вимог пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, сільські, селищні та міські ради мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів та надавати податкові пільги з оподаткування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.