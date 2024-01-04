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Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

  1. В Україні

Який розмір податкової ставки на нерухомість у 2024 році: пояснення від ДПС

22:38, 4 січня 2024
Зміни у податковому законодавстві: нові розміри мінімальної зарплати та ставки податку на нерухомість.
Який розмір податкової ставки на нерухомість у 2024 році: пояснення від ДПС
Джерело фото: Главком
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Головне управління Державної податкової служби (ДПС) у Рівненській області оголосило, що згідно із Законом України від 09.11.2023 № 3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», установлено нові розміри мінімальної заробітної плати. З 1 січня цього року вона складає 7100 гривень, а з 1 квітня збільшиться до 8000 гривень (у 2023 році мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень).

Згідно з пунктом 266.5.1 Податкового кодексу України (ПКУ), ставки податку на об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, належні фізичним та юридичним особам, встановлюються місцевими радами залежно від місця розташування та типу нерухомості. Максимальна ставка податку на нерухомість за 1 кв. м у 2024 році складатиме 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня, тобто 106,50 гривень за 1 кв. м бази оподаткування.

Відповідно до вимог пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, сільські, селищні та міські ради мають право приймати рішення про встановлення місцевих податків та зборів та надавати податкові пільги з оподаткування.

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