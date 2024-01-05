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Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

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  1. В Україні

Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг платниками ПДВ - резидентами Дія Сіті: роз’яснення податкової

13:25, 5 січня 2024
У податковій вказали на головні особливості оподаткування ПДВ деяких операцій.
Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг платниками ПДВ - резидентами Дія Сіті: роз’яснення податкової
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Головне управління ДПС у Київській області нагадало особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг платниками ПДВ - резидентами Дія Сіті. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, відповідно до п.п. 197.1.33 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання резидентами Дія Сіті шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі послуг з надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями, як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також послуг з надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор, навчання бізнес-аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробленню документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення).

Раніше ми писали, чи є обʼєктом оподаткування для резидента Дія Сіті надана поворотна допомога.

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