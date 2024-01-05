Оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг платниками ПДВ - резидентами Дія Сіті: роз’яснення податкової

У податковій вказали на головні особливості оподаткування ПДВ деяких операцій.

Головне управління ДПС у Київській області нагадало особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг платниками ПДВ - резидентами Дія Сіті. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Так, відповідно до п.п. 197.1.33 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України, від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання резидентами Дія Сіті шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, у тому числі шляхом надання доступу до віртуальних класів, освітніх ресурсів, освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, у тому числі послуг з надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями, як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також послуг з надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерних ігор, навчання бізнес-аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробленню документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення).

Раніше ми писали, чи є обʼєктом оподаткування для резидента Дія Сіті надана поворотна допомога.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.