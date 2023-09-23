До об’єкта оподаткування резидента Дія Сіті включається сума наданої резиденту/нерезиденту поворотної/безповоротної фінансової допомоги, (у т. ч. вартість безоплатно наданого майна (робіт, послуг).

Стало відомо, чи є обʼєктом оподаткування для резидента Дія Сіті надана поворотна допомога. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Відповідно до пп. 141.9-1.2.6 ПКУ об’єктом оподаткування резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах є операції з виплати (надання) особі, яка не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, фінансової допомоги в сумі, визначеній за правилами, встановленими пп. 135.2.1.7, 135.2.1.8, 135.2.1.8-1 ПКУ.

Згідно з пп. 135.2.1 ПКУ база оподаткування визначається як сума:

фінансової допомоги: наданої особі, яка не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, якщо така фінансова допомога не підлягає поверненню; наданої пов’язаній особі (фізичній або юридичній), яка не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, незалежно від наявності умови про повернення; наданої непов’язаній особі (фізичній або юридичній), яка не є резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, якщо фінансова допомога не була повернута протягом 12 календарних місяців починаючи з місяця, наступного за календарним місяцем, в якому була видана сума фінансової допомоги, або якщо до закінчення зазначеного 12-місячного строку заборгованість за такою фінансовою допомогою була визнана безнадійною згідно з пп. 14.1.11 ПКУ або була припинена внаслідок прощення боргу, за винятком:

а) суми фінансової допомоги, наданої неприбутковим організаціям, оподаткування операцій з якими регулюється пп. 135.2.1.8 та 135.2.1.8-1 ПКУ;

б) суми фінансової допомоги, яка підлягає поверненню, наданої відповідно до положень колективного договору або за рішенням органу управління платника податку фізичній особі, яка є спеціалістом резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах і водночас не є пов’язаною з таким платником податку особою, з урахуванням норм пп. 137.10.4.5 ПКУ;

в) суми фінансової допомоги, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розд. IV ПКУ або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі ст. 165 ПКУ та/або не оподатковується згідно з п. 170.7 ПКУ;

г) суми заборгованості за товари (роботи, послуги), поставлені резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах фізичній особі, що була прощена таким резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розд. IV ПКУ або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі ст. 165 ПКУ та/або не оподатковується згідно з п. 170.7 ПКУ;

ґ) сум, які визначені як безповоротна фінансова допомога відповідно до абзаців четвертого – шостого пп. 14.1.257 ПКУ;

д) членських (вступних) та/або цільових внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ у сумі, що не перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, на одну організацію (пп. 135.2.1.7 ПКУ);

наданої безповоротної фінансової допомоги та/або вартості безоплатно наданого платником податку майна (робіт, послуг) протягом податкового (звітного) року неприбутковим організаціям, визначеним п. 133.4 ПКУ, в розмірі, що перевищує 0,5 відс. суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображеного у фінансовій звітності платника податку за попередній звітний (податковий) рік, крім неприбуткової організації, до якої застосовуються положення пп. 135.2.1.8-1 ПКУ (пп. 135.2.1.8 ПКУ);

наданої безповоротної фінансової допомоги та/або вартості безоплатно наданого платником податку майна (робіт, послуг) протягом податкового (звітного) року неприбутковій організації, що визначена п. 133.4 ПКУ і є національним закладом вищої освіти відповідно до Закону України від 01.07.2014 №1556-VII «Про вищу освіту», в розмірі, що перевищує 1 відс. суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображеного у фінансовій звітності платника податку за попередній звітний (податковий) рік (пп. 135.2.1.8-1 ПКУ).

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