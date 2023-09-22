Кабмін призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра стратегічних галузей промисловості

До цього Ганна Гвоздяр працювала в Мінветеранів та у Фонді державного майна.

У п’ятницю, 22 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив директорку Фонду Притули Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Раніше вона також працювала в Мінветеранів та у Фонді державного майна.

Крім того, Уряд призначив Людмилу Дараган державним секретарем Міністерства оборони. До цього вона працювала на посаді заступниці голови Фонду держмайна.

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