Кабмин назначил Анну Гвоздяр заместителем министра стратегических отраслей промышленности

До этого Анна Гвоздяр работала в Минветеранов и в Фонде государственного имущества.

В пятницу, 22 сентября, Кабинет министров провел заседание, на котором принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство назначило директора Фонда Притулы Анну Гвоздяр заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ранее она также работала в Минветеранов и в Фонде государственного имущества.

Кроме того, Правительство назначило Людмилу Дараган государственным секретарем Министерства обороны. До этого она работала в должности заместителя председателя Фонда госимущества.

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