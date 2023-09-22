Какой будет погода на выходных: появился прогноз

Появился прогноз погоды на выходные 23–24 сентября.

На выходных 23–24 сентября в большинстве регионов Украины погода будет теплой, а незначительные осадки пройдут лишь в нескольких областях. Об этом сообщают синоптики.

Погода на 23 сентября

Суббота порадует летней погодой всех украинцев. На востоке страны воздух прогреется до +24…+26 °С, в остальных областях — до +26…+28 °С. И только на западе ожидаются небольшие кратковременные дожди.

И все же, несмотря на высокие показатели температуры днем, утром и вечером может пригодиться легкая куртка — ночи уже осенние, воздух «остывает» до +13…+16 °С.

Погода на 24 сентября

В воскресенье будет так же тепло и преимущественно ясно. Только в Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях термометры покажут привычные для сентября +21…+23 °С. Во всех остальных регионах будет теплее: на севере и востоке — +23…+26 °С, в центре и на юге — +26…+29 °С.

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