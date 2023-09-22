Якою буде погода на вихідні: з'явився прогноз

З'явився прогноз погоди на вихідні 23-24 вересня.

На вихідні 23–24 вересня у більшості регіонів України погода буде теплою, а незначні опади пройдуть лише у кількох областях. Про це повідомляють синоптики.

Погода на 23 вересня

Субота потішить літньою погодою усіх українців. На сході країни повітря прогріється до +24…+26 °С, в інших областях — до +26…+28 °С. І лише на заході очікуються невеликі короткочасні дощі.

І все ж, незважаючи на високі показники температури вдень, уранці та ввечері може стати у пригоді легка куртка — ночі вже осінні, повітря «остигає» до +13…+16 °С.

Погода на 24 вересня

У неділю буде так само тепло та переважно ясно. Тільки в Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях термометри покажуть звичні для вересня +21…+23 °С. У всіх інших регіонах буде тепліше: на півночі та сході — +23…+26 °С, у центрі та на півдні — +26…+29 °С.

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