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Является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь

07:00, 23 сентября 2023
К объекту налогообложения резидента Действие Сити включается сумма предоставленной резиденту/нерезиденту возвратной/безвозвратной финансовой помощи (в т. ч. стоимость безвозмездно предоставленного имущества (работ, услуг)).
Является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь
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Стало известно, является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В соответствии с пп. 141.9-1.2.6 НКУ объектом налогообложения резидента Дея Сити – плательщика налога на особых условиях являются операции по выплате (предоставлению) лицу, не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, финансовой помощи в сумме, определенной по правилам, установленными пп. 135.2.1.7, 135.2.1.8, 135.2.1.8-1 НКУ.

Согласно пп. 135.2.1 НКУ база налогообложения определяется как сумма:

финансовой помощи: предоставленному лицу, не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, если такая финансовая помощь не подлежит возврату; предоставленному связанному лицу (физическому или юридическому), не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, независимо от наличия условия о возврате; предоставленному несвязанному лицу (физическому или юридическому), не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, если финансовая помощь не была возвращена в течение 12 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была выдана сумма финансовой помощи или если до истечения указанного 12-месячного срока задолженность за такой финансовой помощью была признана безнадежной согласно пп. 14.1.11 НКУ или была прекращена в результате прощения долга, за исключением:

а) суммы финансовой помощи, предоставленной неприбыльным организациям, налогообложение операций с которыми регулируется пп. 135.2.1.8 и 135.2.1.8-1 НКУ;

б) суммы финансовой помощи, подлежащей возврату, предоставленной в соответствии с положениями коллективного договора или по решению органа управления налогоплательщика физическому лицу, являющемуся специалистом резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях и одновременно не являющегося связанным с таким налогоплательщиком лицом , с учетом норм пп. 137.10.4.5 НКУ;

в) суммы финансовой помощи, подлежащей налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ или не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода согласно ст. 165 НКУ и/или не облагается налогом согласно п. 170.7 НКУ;

г) суммы задолженности за товары (работы, услуги), поставленные резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях физическому лицу, прощенного таким резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, подлежащей налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с раздробом . IV НКУ или не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода согласно ст. 165 НКУ и/или не облагается налогом согласно п. 170.7 НКУ;

ґ) сумм, определенных как безвозвратная финансовая помощь в соответствии с абзацами четвертого – шестого пп. 14.1.257 НКУ;

д) членских (вступительных) и/или целевых взносов в иностранные (международные) организации и учреждения в сумме, не превышающей 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 01 января налогового (отчетного) года, на одну организацию (пп. 135.2.1.7 НКУ);

предоставленной безвозвратной финансовой помощи и/или стоимости безвозмездно предоставленного налогоплательщиком имущества (работ, услуг) в течение налогового (отчетного) года неприбыльным организациям, определенным п. 133.4 НКУ, в размере, превышающем 0,5 проц. суммы чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), отраженного в финансовой отчетности налогоплательщика за предыдущий отчетный (налоговый) год, кроме неприбыльной организации, к которой применяются положения пп. 135.2.1.8-1 НКУ (пп. 135.2.1.8 НКУ);

предоставленной безвозвратной финансовой помощи и/или стоимости безвозмездно предоставленного налогоплательщиком имущества (работ, услуг) в течение налогового (отчетного) года неприбыльной организации, определенной п. 133.4 НКУ и являющейся национальным заведением высшего образования в соответствии с Законом Украины от 01.07.2014 №1556- VII «О высшем образовании», в размере, превышающем 1 проц. суммы чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), отраженного в финансовой отчетности налогоплательщика за предыдущий отчетный (налоговый) год (пп. 135.2.1.8-1 НКУ).

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