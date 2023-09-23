К объекту налогообложения резидента Действие Сити включается сумма предоставленной резиденту/нерезиденту возвратной/безвозвратной финансовой помощи (в т. ч. стоимость безвозмездно предоставленного имущества (работ, услуг)).

Стало известно, является ли объектом налогообложения для резидента Дія Сіті предоставлена возвратная помощь. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В соответствии с пп. 141.9-1.2.6 НКУ объектом налогообложения резидента Дея Сити – плательщика налога на особых условиях являются операции по выплате (предоставлению) лицу, не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, финансовой помощи в сумме, определенной по правилам, установленными пп. 135.2.1.7, 135.2.1.8, 135.2.1.8-1 НКУ.

Согласно пп. 135.2.1 НКУ база налогообложения определяется как сумма:

финансовой помощи: предоставленному лицу, не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, если такая финансовая помощь не подлежит возврату; предоставленному связанному лицу (физическому или юридическому), не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, независимо от наличия условия о возврате; предоставленному несвязанному лицу (физическому или юридическому), не являющемуся резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, если финансовая помощь не была возвращена в течение 12 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была выдана сумма финансовой помощи или если до истечения указанного 12-месячного срока задолженность за такой финансовой помощью была признана безнадежной согласно пп. 14.1.11 НКУ или была прекращена в результате прощения долга, за исключением:

а) суммы финансовой помощи, предоставленной неприбыльным организациям, налогообложение операций с которыми регулируется пп. 135.2.1.8 и 135.2.1.8-1 НКУ;

б) суммы финансовой помощи, подлежащей возврату, предоставленной в соответствии с положениями коллективного договора или по решению органа управления налогоплательщика физическому лицу, являющемуся специалистом резидента Дія Сіті – налогоплательщика на особых условиях и одновременно не являющегося связанным с таким налогоплательщиком лицом , с учетом норм пп. 137.10.4.5 НКУ;

в) суммы финансовой помощи, подлежащей налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ или не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода согласно ст. 165 НКУ и/или не облагается налогом согласно п. 170.7 НКУ;

г) суммы задолженности за товары (работы, услуги), поставленные резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях физическому лицу, прощенного таким резидентом Дія Сіті – плательщиком налога на особых условиях, подлежащей налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с раздробом . IV НКУ или не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода согласно ст. 165 НКУ и/или не облагается налогом согласно п. 170.7 НКУ;

ґ) сумм, определенных как безвозвратная финансовая помощь в соответствии с абзацами четвертого – шестого пп. 14.1.257 НКУ;

д) членских (вступительных) и/или целевых взносов в иностранные (международные) организации и учреждения в сумме, не превышающей 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 01 января налогового (отчетного) года, на одну организацию (пп. 135.2.1.7 НКУ);

предоставленной безвозвратной финансовой помощи и/или стоимости безвозмездно предоставленного налогоплательщиком имущества (работ, услуг) в течение налогового (отчетного) года неприбыльным организациям, определенным п. 133.4 НКУ, в размере, превышающем 0,5 проц. суммы чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), отраженного в финансовой отчетности налогоплательщика за предыдущий отчетный (налоговый) год, кроме неприбыльной организации, к которой применяются положения пп. 135.2.1.8-1 НКУ (пп. 135.2.1.8 НКУ);

предоставленной безвозвратной финансовой помощи и/или стоимости безвозмездно предоставленного налогоплательщиком имущества (работ, услуг) в течение налогового (отчетного) года неприбыльной организации, определенной п. 133.4 НКУ и являющейся национальным заведением высшего образования в соответствии с Законом Украины от 01.07.2014 №1556- VII «О высшем образовании», в размере, превышающем 1 проц. суммы чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг), отраженного в финансовой отчетности налогоплательщика за предыдущий отчетный (налоговый) год (пп. 135.2.1.8-1 НКУ).

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