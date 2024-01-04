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Сицилійський співак випустив пісню українською та італійською мовами на підтримку України

22:19, 4 січня 2024
Сицилійський співак видав пісню «L'enigma – Загадка» про відродження життя на руїнах, кошти від якої будуть передані до Фонду «Голоси дітей».
Сицилійський співак випустив пісню українською та італійською мовами на підтримку України
Джерело фото: Мінкульт
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У свіжому музичному релізі, сицилійський співак Альфонсо Москато відкрив новий арт-проект, представивши пісню «L'enigma – Загадка» виконану українською та італійською мовами. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури України.

«L'enigma – Загадка» була створена в співпраці з українською музичною експерткою Ольгою Єрмак, відомою як Мідна в літературних колах, що переїхала до сицилійського міста Палермо через війну.

Пісня пропонує слухачеві драматичну історію кохання, що розгортається в обставинах, що не сумісні з романтикою. Незважаючи на ліричність сюжету, вона має глибоке метафоричне забарвлення, відображаючи загадку життя, яке знаходить свій відродження на руїнах.

Композиція була створена у студії артиста. Її образи виникли з вірша Мідної «Поле» зі збірки «Стосонце» і перетворилися у нову, унікальну історію. Альфонсо Москато раніше не мав можливості чути українську мову.

Усі виручені кошти від прослуховувань цієї пісні будуть передані до Фонду «Голоси дітей», який надає підтримку дітям України, постраждалим внаслідок війни.

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