Сицилийский певец выпустил песню на украинском и итальянском языках в поддержку Украины

Сицилийский певец издал песню «L'enigma – Загадка» о возрождении жизни на руинах, средства от которой будут переданы в Фонд «Голоса детей».

Источник фото: Минкульт

В свежем музыкальном релизе, сицилийский певец Альфонсо Москато открыл новый арт-проект, представив песню «L'enigma – Загадка» выполненную на украинском и итальянском языках. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

«L'enigma – Загадка» была создана в сотрудничестве с украинским музыкальным экспертом Ольгой Ермак, известной как Мидна в литературных кругах, переехавшей в сицилийский город Палермо из-за войны.

Песня предлагает слушателю драматическую историю любви, разворачивающуюся в обстоятельствах, не совместимых с романтикой. Несмотря на лиричность сюжета, она имеет глубокую метафорическую окраску, отражая загадку жизни, которая находит свое возрождение на руинах.

Композиция была создана в студии артиста, ее образы возникли из стихотворения Мидной «Поле» из сборника «Стосонце» и превратились в новую, уникальную историю. Альфонсо Москато раньше не имел возможности слышать украинскую речь.

Все вырученные средства от прослушивания этой песни будут переданы в Фонд «Голоса детей», который оказывает поддержку детям Украины, пострадавшим в результате войны.

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