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  1. В мире

Эмбарго на экспорт украинских продуктов в Польшу будет бессрочным, а граница будет закрыта, — министр сельского хозяйства Польши

16:02, 4 января 2024
Министр Чеслав Секерский отметил важность переговоров с фермерами-митингующими.
Эмбарго на экспорт украинских продуктов в Польшу будет бессрочным, а граница будет закрыта, — министр сельского хозяйства Польши
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Граница Польши с Украиной не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным - пока его не снимут. Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

«Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно – пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС», - процитировало слова Секерского Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

Министр отметил важность переговоров с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

«Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено», - резюмировал Секерский.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск будет убеждать перевозчиков прекратить блокаду границы с Украиной.

Также польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска в Медице.

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