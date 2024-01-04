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В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью

16:00, 4 января 2024
Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска, - Администрация Госпогранслужбы.
В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью
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В Администрации Госпогранслужбы ответили, достаточно ли мужчине призывного возраста иметь при себе пенсионное удостоверение личности с инвалидностью первой или второй группы для пересечения границы Украины на выезд, и необходимо ли, кроме пенсионного удостоверения личности с инвалидностью первой или второй группы, предоставить другие дополнительные документы, которые подтверждают соответствующий статус для того, чтобы пересечь границу Украины?

«Информируем, что соответственно Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 No 57 в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью» , в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины (отказ в пересечении государственной границы) принимается непосредственно в пункте пропуска в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующими порядок выезда за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и после изучения документов, подтверждающих наличие (отсутствие) оснований для предоставления такого разрешения», - отметили в Администрации Госпогранслужбы.

Следовательно, окончательное решение остается за уполномоченным лицом Госпогранслужбы, которое должно сначала изучить соответствующие документы лица.

Напомним, законопроект 10062 о том, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на лицо, готовится к принятию парламентом в целом.

Автор: Наталья Мамченко

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