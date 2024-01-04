У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

У Адміністрації Держприкордонслужби відповіли, чи достатньо чоловіку призовного віку мати при собі пенсійне посвідчення особи з інвалідністю першої чи другої групи для перетинання кордону України на виїзд, та чи необхідно, крім пенсійного посвідчення особи з інвалідністю першої чи другої групи, надати інші додаткові документи, які підтверджують відповідний статус для того, аби перетнути кордон України?

«Інформуємо, що відповідно Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 No 57 у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України (відмову у перетинанні державного кордону) приймається безпосередньо в пункті пропуску відповідно до вимог законодавства, що регламентує порядок виїзду за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану та після вивчення документів, що підтверджують наявність (відсутність) підстав для надання такого дозволу», - зазначили у Адміністрації Держприкордонслужби.

Отже, остаточне рішення залишається за уповноваженою особою Держприкордонслужби, яка має спочатку вивчити відповідні документи особи.

Нагадаємо, законопроект 10062 про те, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу, готується до прийняття парламентом в цілому.

Автор: Наталя Мамченко

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