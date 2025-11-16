Стефанчук анонсував старт обговорення Книги 9 оновленого Цивільного кодексу

За словами Стефанчука, проєкт регулює прозорість прав, правочинів і державних реєстрів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував початок громадського обговорення проєкту Книги 9 «Гласність прав, правочинів та юридичних фактів» оновленого Цивільного кодексу України.

Рекодифікація цивільного законодавства є ключовою реформою, над якою працює команда науковців. Уже підготовлено проєкти семи книг, деякі з них перебувають на стадії громадського обговорення. Книга 1 «Загальна частина» та Книга 2 «Особисті права» уже підтримані Верховною Радою у першому читанні.

«Книга 9 визначає засади публічності та доступності інформації про права, правочини та юридичні факти, а також правила функціонування державних реєстрів і довіри до них. Ідеться про прозорі, технологічні та зрозумілі механізми перевірки юридично значущої інформації — від речових прав на майно до обтяжень, рішень органів влади та інших юридичних фактів», – зазначив Стефанчук.

До участі в обговоренні запрошують фахівців із права, бізнесу, фінансів, нотаріату, державної реєстрації, ІТ, цифрових сервісів, урбаністики, земельних відносин, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасного приватного права та реєстраційної інфраструктури України.

Пропозиції можна надсилати протягом 30 днів на електронну адресу: [email protected], вказавши в темі листа «Пропозиції до Книги 9 ЦК України».

Незабаром також оприлюднять проєкти Книги 5 «Зобов’язання» та Книги 7 «Сімейне право».

