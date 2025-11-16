Стефанчук анонсировал старт обсуждения Книги 9 обновленного Гражданского кодекса

По словам Стефанчука, проект регулирует прозрачность прав, сделок и государственных реестров.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал начало общественного обсуждения проекта Книги 9 «Гласность прав, правовых действий и юридических фактов» обновленного Гражданского кодекса Украины.

Рекодификация гражданского законодательства является ключевой реформой, над которой работает команда ученых. Уже подготовлены проекты семи книг, некоторые из них находятся на стадии общественного обсуждения. Книга 1 «Общая часть» и Книга 2 «Личные права» уже поддержаны Верховной Радой в первом чтении.

«Книга 9 определяет принципы публичности и доступности информации о правах, сделках и юридических фактах, а также правила функционирования государственных реестров и доверия к ним. Речь идет о прозрачных, технологичных и понятных механизмах проверки юридически значимой информации — от вещных прав на имущество до обременений, решений органов власти и других юридических фактов», — отметил Стефанчук.

К участию в обсуждении приглашаются специалисты в области права, бизнеса, финансов, нотариата, государственной регистрации, ИТ, цифровых сервисов, урбанистики, земельных отношений, а также все, кто интересуется развитием современного частного права и регистрационной инфраструктуры Украины.

Предложения можно присылать в течение 30 дней на электронный адрес: [email protected], указав в теме письма «Предложения к Книге 9 ГК Украины».

В скором времени также будут обнародованы проекты Книги 5 «Обязательства» и Книги 7 «Семейное право».

Ссылки на материалы:

- проект книги 9 «Огласка прав, сделок и юридических фактов»

- концепция рекодификации гражданского законодательства

