У Британії засудили до довічного ув’язнення бізнесмена за насильство та відеозйомку злочинів

Чаю Сюй накачував жінок наркотиками і знімав насильство, його визнали одним із найгірших злочинців.

33-річного бізнесмена Чаю Сюя засудили у Великій Британії до довічного ув’язнення за зґвалтування, сексуальне насильство та сотню інших злочинів, які він знімав на відео. Про це повідомляє The Guardian, називаючи його одним із найнебезпечніших сексуальних злочинців в історії країни.

Сюй, який приїхав до Британії у 2013 році для навчання та здобув ступінь доктора філософії з міжнародного права, почав скоювати злочини у 2021 році. Вони тривали до 2025 року. Є дані, що він також порушував закон у Китаї. Його заарештували в червні 2025 року. Під час обшуків у квартирі в Гринвічі на півдні Лондона поліція виявила приховані камери, зокрема в освіжувачах повітря та упаковках жіночих гігієнічних засобів. Сюй також використовував телефони для зйомок, від вуаєризму в громадських місцях до зґвалтувань.

Правоохоронці встановили, що чоловік запрошував жінок на вечірки, де пропонував коктейлі з алкоголю, китайських трав і наркотиків. Після вживання напоїв жертви не могли чинити опір. Одна з постраждалих, яку кілька годин накачували наркотиками, розповіла, що відчувала все, але не могла протистояти через дію речовин. Вона повідомила про проблеми зі сном, тривожність і страх нових нападів. Двоє інших жертв боялися постів Сюя в соцмережах.

Поліція виявила, що Сюй редагував відео нападів, створюючи збірку для власного задоволення, і переглядав екстремальну порнографію, що могло призвести до додаткових звинувачень. У серпні він визнав провину за 24 злочини проти шести жінок, зокрема чотири зґвалтування та вісім випадків насильства шляхом проникнення. Пізніше понад 10 осіб поскаржилися на вуаєризм із його боку, а загальна кількість жертв цього злочину, за даними поліції, сягає сотень.

Суддя назвав Сюя «надзвичайно небезпечною людиною», чиї злочини були «продуманими та спланованими». Прокурорка заявила, що він нападав будь-де — вдома, на роботі, на вокзалах, а жертвами ставали друзі, сусіди, колеги та незнайомці: «Жодна жінка не була в безпеці поруч із ним». Детектив охарактеризував його як одного з найнебезпечніших злочинців, зазначивши, що без сміливості однієї з жертв, яка звернулася до поліції, злочини могли б тривати.

Сюя засудили до довічного ув’язнення з можливістю перегляду вироку через 13,5 років. Як іноземець, він підлягає депортації.

