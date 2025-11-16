В Великобритании приговорили к пожизненному заключению бизнесмена за насилие и видеосъемку преступлений

Чаю Сюй накачивал женщин наркотиками и снимал насилие, его признали одним из худших преступников.

33-летнего бизнесмена Чаю Сюя приговорили в Великобритании к пожизненному заключению за изнасилование, сексуальное насилие и сотню других преступлений, которые он снимал на видео. Об этом сообщает The Guardian, называя его одним из самых опасных сексуальных преступников в истории страны.

Сюй, который приехал в Великобританию в 2013 году для обучения и получил степень доктора философии по международному праву, начал совершать преступления в 2021 году. Они продолжались до 2025 года. Есть данные, что он также нарушал закон в Китае. Его арестовали в июне 2025 года. Во время обысков в квартире в Гринвиче на юге Лондона полиция обнаружила скрытые камеры, в частности в освежителях воздуха и упаковках женских гигиенических средств. Сюй также использовал телефоны для съемок, от вуайеризма в общественных местах до изнасилований.

Правоохранители установили, что мужчина приглашал женщин на вечеринки, где предлагал коктейли из алкоголя, китайских трав и наркотиков. После употребления напитков жертвы не могли сопротивляться. Одна из пострадавших, которую несколько часов накачивали наркотиками, рассказала, что чувствовала все, но не могла противостоять из-за действия веществ. Она сообщила о проблемах со сном, тревожности и страхе новых нападений. Две другие жертвы боялись постов Сюя в соцсетях.

Полиция обнаружила, что Сюй редактировал видео нападений, создавая сборник для собственного удовольствия, и просматривал экстремальную порнографию, что могло привести к дополнительным обвинениям. В августе он признал вину по 24 преступлениям против шести женщин, в том числе четырем изнасилованиям и восьми случаям насилия путем проникновения. Позже более 10 человек пожаловались на вуайеризм с его стороны, а общее количество жертв этого преступления, по данным полиции, достигает сотен.

Судья назвал Сюя «чрезвычайно опасным человеком», чьи преступления были «продуманными и спланированными». Прокурор заявила, что он нападал где угодно — дома, на работе, на вокзалах, а жертвами становились друзья, соседи, коллеги и незнакомцы: «Ни одна женщина не была в безопасности рядом с ним». Детектив охарактеризовал его как одного из самых опасных преступников, отметив, что без смелости одной из жертв, которая обратилась в полицию, преступления могли бы продолжаться.

Сюя приговорили к пожизненному заключению с возможностью пересмотра приговора через 13,5 лет. Как иностранец, он подлежит депортации.

