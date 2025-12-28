Зимняя усталость: когда это нормально, а когда — повод обратиться к врачу

Как зима влияет на психику и когда нужно обращаться за помощью.

Зимние месяцы для многих людей сопровождаются снижением энергии, усталостью и ухудшением настроения. Врачи предупреждают: у части людей эти изменения связаны не только с погодой или праздничным истощением, но и с сезонным аффективным расстройством (САР) — формой депрессии, которая требует внимания и лечения.

Об этом напоминают специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины, объясняя, как отличить САР от обычной сезонной усталости и какие шаги помогают стабилизировать состояние.

Что такое сезонное аффективное расстройство

Сезонное аффективное расстройство — это форма депрессивного расстройства, симптомы которого имеют четкую сезонность и чаще всего проявляются в осенне-зимний период, когда люди получают меньше естественного света.

Чаще всего САР впервые возникает у молодых взрослых в возрасте 18–30 лет, чаще — у женщин. Также оно более распространено среди людей, которые живут в регионах с короткими зимними днями.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Ключевые проявления сезонного аффективного расстройства — устойчивое подавленное настроение и потеря интереса или удовольствия от привычных дел. К ним могут присоединяться:

трудности с концентрацией;

постоянная усталость, снижение уровня энергии, сонливость;

раздражительность;

избегание социальных контактов;

сниженная самооценка;

усиленная тяга к сладкому и углеводам, что может приводить к набору веса.

Проявления и их интенсивность различаются в зависимости от человека.

Почему зимой ухудшается состояние

Врачи отмечают, что ключевую роль играет уменьшение воздействия дневного света, которое влияет на внутренние биологические часы. Также важны:

изменения уровня серотонина, регулирующего настроение;

колебания выработки мелатонина, отвечающего за сон;

возможный дефицит витамина D.

Что может помочь облегчить симптомы

Специалисты советуют не игнорировать сигналы организма и действовать комплексно.

Свет и движение

Даже непродолжительные прогулки днем, достаточное освещение в помещениях и регулярная физическая активность могут положительно влиять на самочувствие. По рекомендации врача применяется светотерапия.

Поддержка и общение

Разговор с близкими или участие в социальных инициативах помогает снизить чувство изоляции.

Психотерапия и лечение

Когнитивно-поведенческая терапия является эффективным методом помощи. При необходимости врач может назначить медикаментозное лечение.

Здоровые привычки

Регулярный сон, сбалансированное питание и двигательная активность — важные элементы поддержки психического здоровья зимой.

Когда обращаться к врачу

Если симптомы сохраняются более двух недель, повторяются каждую зиму или начинают мешать повседневной жизни, стоит обратиться к семейному врачу или психиатру. В случае появления мыслей о самоповреждении необходима немедленная помощь.

