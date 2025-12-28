Зимняя усталость: когда это нормально, а когда — повод обратиться к врачу
Зимние месяцы для многих людей сопровождаются снижением энергии, усталостью и ухудшением настроения. Врачи предупреждают: у части людей эти изменения связаны не только с погодой или праздничным истощением, но и с сезонным аффективным расстройством (САР) — формой депрессии, которая требует внимания и лечения.
Об этом напоминают специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины, объясняя, как отличить САР от обычной сезонной усталости и какие шаги помогают стабилизировать состояние.
Что такое сезонное аффективное расстройство
Сезонное аффективное расстройство — это форма депрессивного расстройства, симптомы которого имеют четкую сезонность и чаще всего проявляются в осенне-зимний период, когда люди получают меньше естественного света.
Чаще всего САР впервые возникает у молодых взрослых в возрасте 18–30 лет, чаще — у женщин. Также оно более распространено среди людей, которые живут в регионах с короткими зимними днями.
На какие симптомы стоит обратить внимание
Ключевые проявления сезонного аффективного расстройства — устойчивое подавленное настроение и потеря интереса или удовольствия от привычных дел. К ним могут присоединяться:
- трудности с концентрацией;
- постоянная усталость, снижение уровня энергии, сонливость;
- раздражительность;
- избегание социальных контактов;
- сниженная самооценка;
- усиленная тяга к сладкому и углеводам, что может приводить к набору веса.
Проявления и их интенсивность различаются в зависимости от человека.
Почему зимой ухудшается состояние
Врачи отмечают, что ключевую роль играет уменьшение воздействия дневного света, которое влияет на внутренние биологические часы. Также важны:
- изменения уровня серотонина, регулирующего настроение;
- колебания выработки мелатонина, отвечающего за сон;
- возможный дефицит витамина D.
Что может помочь облегчить симптомы
Специалисты советуют не игнорировать сигналы организма и действовать комплексно.
Свет и движение
Даже непродолжительные прогулки днем, достаточное освещение в помещениях и регулярная физическая активность могут положительно влиять на самочувствие. По рекомендации врача применяется светотерапия.
Поддержка и общение
Разговор с близкими или участие в социальных инициативах помогает снизить чувство изоляции.
Психотерапия и лечение
Когнитивно-поведенческая терапия является эффективным методом помощи. При необходимости врач может назначить медикаментозное лечение.
Здоровые привычки
Регулярный сон, сбалансированное питание и двигательная активность — важные элементы поддержки психического здоровья зимой.
Когда обращаться к врачу
Если симптомы сохраняются более двух недель, повторяются каждую зиму или начинают мешать повседневной жизни, стоит обратиться к семейному врачу или психиатру. В случае появления мыслей о самоповреждении необходима немедленная помощь.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.