Няни, сиделки, домашние работники: кто имеет право нанимать домашних работников

07:18, 28 декабря 2025
Какие ограничения действуют для работодателей, кого нельзя нанимать и когда обязателен трудовой договор.
Няни, сиделки, домашние работники: кто имеет право нанимать домашних работников
В Украине растет спрос на домашних работников — нянь, сиделок, домашних рабочих. В то же время многие граждане и работодатели до сих пор путаются в правовых нюансах: кто имеет право официально нанимать такого работника, какие действуют ограничения и что обязательно нужно прописать в договоре. Этот вопрос разъяснили в Гоструде.

Юридические лица — вне закона в этом вопросе

Ключевой момент, который стоит знать: юридическое лицо не может быть работодателем домашнего работника. Предприятия, компании или организации не имеют права заключать трудовые договоры с такими работниками.

В то же время домашний работник может быть официально принят на работу исключительно физическим лицом или домохозяйством — то есть семьеи или отдельным человеком, который нуждается в помощи по хозяйству.

Возрастные ограничения и формат работы

Законодательство также четко определяет возрастной ценз: не допускается прием на работу домашним работником лиц младше 16 лет.

Кроме того, не каждая помощь по дому считается домашним трудом в юридическом смысле. Если работа выполняется нерегулярно и ее объем не превышает 40 часов в месяц, то такая деятельность не признается домашним трудом и не требует заключения полноценного трудового договора.

Если работник проживает в домохозяйстве

Отдельное внимание — домашним работникам, которые проживают в жилье работодателя. Для них предусмотрены дополнительные права, обязанности и гарантии, которые отличаются от условий для тех, кто не проживает по месту работы.

Именно поэтому все нюансы должны быть четко зафиксированы документально.

Трудовой договор — основа безопасности для обеих сторон

Специалисты подчеркивают: все условия проживания и работы должны быть детально прописаны в трудовом договоре. Это касается:

  • рабочего времени;
  • условий проживания;
  • социальных гарантии;
  • прав и обязанностеи сторон.

Такой подход поможет избежать конфликтов, недопонимании и возможных штрафов в будущем.

Гоструда трудовые отношения

