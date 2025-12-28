Няни, сиделки, домашние работники: кто имеет право нанимать домашних работников
В Украине растет спрос на домашних работников — нянь, сиделок, домашних рабочих. В то же время многие граждане и работодатели до сих пор путаются в правовых нюансах: кто имеет право официально нанимать такого работника, какие действуют ограничения и что обязательно нужно прописать в договоре. Этот вопрос разъяснили в Гоструде.
Юридические лица — вне закона в этом вопросе
Ключевой момент, который стоит знать: юридическое лицо не может быть работодателем домашнего работника. Предприятия, компании или организации не имеют права заключать трудовые договоры с такими работниками.
В то же время домашний работник может быть официально принят на работу исключительно физическим лицом или домохозяйством — то есть семьеи или отдельным человеком, который нуждается в помощи по хозяйству.
Возрастные ограничения и формат работы
Законодательство также четко определяет возрастной ценз: не допускается прием на работу домашним работником лиц младше 16 лет.
Кроме того, не каждая помощь по дому считается домашним трудом в юридическом смысле. Если работа выполняется нерегулярно и ее объем не превышает 40 часов в месяц, то такая деятельность не признается домашним трудом и не требует заключения полноценного трудового договора.
Если работник проживает в домохозяйстве
Отдельное внимание — домашним работникам, которые проживают в жилье работодателя. Для них предусмотрены дополнительные права, обязанности и гарантии, которые отличаются от условий для тех, кто не проживает по месту работы.
Именно поэтому все нюансы должны быть четко зафиксированы документально.
Трудовой договор — основа безопасности для обеих сторон
Специалисты подчеркивают: все условия проживания и работы должны быть детально прописаны в трудовом договоре. Это касается:
- рабочего времени;
- условий проживания;
- социальных гарантии;
- прав и обязанностеи сторон.
Такой подход поможет избежать конфликтов, недопонимании и возможных штрафов в будущем.
