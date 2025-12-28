Сколько лет страхового стажа нужно для выхода на пенсию в 2026 году

При каких условиях можно выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

В 2026 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту снова изменятся. Об этом напоминают в Пенсионном фонде, ссылаясь на статью 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Так, право на пенсию по возрасту определяется не только достижением соответствующего возраста, но и наличием необходимого страхового стажа. В 2026 году пенсию смогут оформить граждане, которые достигли:

60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

63 лет — при наличии не менее 23 лет стажа;

65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Украинцам обращают внимание на важный нюанс: количество страхового стажа, дающего право на пенсию по возрасту, определяется на дату достижения соответствующего возраста, а не на момент подачи заявления. То есть сам факт обращения в органы ПФУ не влияет на подсчет стажа.

Если же на момент достижения 60, 63 или 65 лет необходимого стажа не хватает, пенсия по возрасту может быть назначена позже — после приобретения необходимого количества страхового стажа, но уже с даты достижения соответствующего возраста.

Для сравнения, в 2025 году требования были несколько мягче:

в 60 лет — 32 года стажа;

в 63 года — 22 года стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Отдельно в Пенсионном фонде обратились к будущим пенсионерам, которые в 2026 году достигнут пенсионного возраста, но волнуются относительно количества своего стажа. Там напоминают: подать заявление на назначение пенсии можно в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста. В таком случае выплаты будут назначены со следующего дня после дня рождения.

В то же время, если обратиться в сервисный центр позже чем через три месяца, пенсию назначат только со дня подачи заявления, без компенсации за пропущенный период. Это означает, что затягивание с оформлением может привести к потере нескольких месяцев пенсионных выплат.

