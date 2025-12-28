  1. В Украине

Социальным работникам существенно повысят зарплаты: плюс 150% с 1 января 2026 года

08:48, 28 декабря 2025
С 2026 года зарплаты социальных работников в Украине вырастут почти в 2,5 раза.
Социальным работникам существенно повысят зарплаты: плюс 150% с 1 января 2026 года
В Украине с 1 января 2026 года существенно вырастут должностные оклады социальных работников — почти в 2,5 раза. Соответствующее решение принял Кабмин по инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Оно предусматривает применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов работников, которые предоставляют социальные и реабилитационные услуги.

В ведомстве подчеркивают: именно от этих специалистов напрямую зависят доступность и качество помощи людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

В целом повышение означает рост окладов примерно на 150%. В частности:

  • социальный менеджер (15 тарифный разряд) будет получать 20 607 грн вместо 8 243 грн;
  • специалист по социальной работе (12 тарифный разряд) — 16 932 грн вместо 6 773 грн.

Как отметил министр социальной политики Денис Улютин, работа социального работника требует значительного ресурса — не только профессиональных знаний, но и эмоциональной вовлеченности, способности к сопереживанию и поддержке.

«Повышение оплаты труда социальных работников — это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других», — подчеркнул он.

зарплата

