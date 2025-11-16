На Львівщині дозволили відстріл диких тварин – ОДА називає рішення вимушеним

Львівщина запускає відстріл лисиць і вовків через загрозу сказу та чуми свиней.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині місцева влада ухвалила рішення про організований відстріл диких тварин, зокрема лисиць, вовків, шакалів і єнотовидних собак, щоб запобігти спалахам сказу та африканської чуми свиней. Про це повідомили в Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

За даними департаменту, популяція лисиць у регіоні сягає трьох особин на 1000 гектарів, що значно перевищує оптимальну щільність 0,5–1 особини. Надмірна чисельність диких кабанів також підвищує ризики поширення африканської чуми свиней. Для стабілізації епізоотичної ситуації відстріл проводитимуть на відстані щонайменше 200 метрів від населених пунктів, щоб довести популяції до безпечного рівня.

Рішення викликало критику зоозахисників, зокрема від центру порятунку «Домівка врятованих тварин» у Львові. Волонтери назвали відстріл «найпростішим і найжорстокішим методом», який не дасть бажаних результатів. Вони наголосили, що в Європі норми щільності тварин вищі, а сказ контролюють вакцинацією. «Ми роками виступаємо за вакцинацію, стерилізацію, просвітницькі програми та гуманні методи контролю. Натомість отримуємо сезон полювання», — заявили активісти, закликавши скасувати рішення.

У відповідь Львівська ОДА пояснила, що при трикратному перевищенні популяції вакцинація неефективна, оскільки вірус поширюється швидше, ніж формується імунітет. Стерилізація диких хижаків, за словами посадовців, технічно неможлива через обмежені ресурси у воєнний час. Розміщення тисяч тварин у притулках також нереальне, оскільки це може спричинити нові осередки хвороб.

Заступник голови ОДА Юрій Бучко визнав обурення зоозахисників, але наголосив на необхідності заходів. «Популяція лисиць утричі перевищує норму, що вже спричиняє зростання випадків сказу. Сказ не лікується — він убиває всіх. Те саме з африканською чумою свиней: без вакцини один спалах знищує все поголів’я. У воєнних умовах ми не можемо цього допустити. Альтернативи не спрацюють. Це питання безпеки людей і тварин», — пояснив він, назвавши відстріл «неприємним, але необхідним і тимчасовим» рішенням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.