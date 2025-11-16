На Львовщине разрешили отстрел диких животных – ОГА называет решение вынужденным

Львовщина запускает отстрел лисиц и волков из-за угрозы бешенства и чумы свиней.

На Львовщине местные власти приняли решение об организованном отстреле диких животных, в частности лисиц, волков, шакалов и енотовидных собак, чтобы предотвратить вспышки бешенства и африканской чумы свиней. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Львовской ОГА.

По данным департамента, популяция лисиц в регионе достигает трех особей на 1000 гектаров, что значительно превышает оптимальную плотность 0,5-1 особь. Чрезмерная численность диких кабанов также повышает риски распространения африканской чумы свиней. Для стабилизации эпизоотической ситуации отстрел будут проводить на расстоянии не менее 200 метров от населенных пунктов, чтобы довести популяции до безопасного уровня.

Решение вызвало критику зоозащитников, в частности от центра спасения «Дом спасенных животных» во Львове. Волонтеры назвали отстрел «самым простым и жестоким методом», который не даст желаемых результатов. Они подчеркнули, что в Европе нормы плотности животных выше, а бешенство контролируют вакцинацией. «Мы годами выступаем за вакцинацию, стерилизацию, просветительские программы и гуманные методы контроля. Вместо этого получаем сезон охоты», — заявили активисты, призвав отменить решение.

В ответ Львовская ОГА пояснила, что при трехкратном превышении популяции вакцинация неэффективна, поскольку вирус распространяется быстрее, чем формируется иммунитет. Стерилизация диких хищников, по словам чиновников, технически невозможна из-за ограниченных ресурсов в военное время. Размещение тысяч животных в приютах также нереально, поскольку это может привести к появлению новых очагов болезней.

Заместитель председателя ОГА Юрий Бучко признал возмущение зоозащитников, но подчеркнул необходимость мер. «Популяция лисиц в три раза превышает норму, что уже приводит к росту случаев бешенства. Бешенство не лечится — оно убивает всех. То же самое с африканской чумой свиней: без вакцины одна вспышка уничтожает все поголовье. В военных условиях мы не можем этого допустить. Альтернативы не сработают. Это вопрос безопасности людей и животных», — пояснил он, назвав отстрел «неприятным, но необходимым и временным» решением.

