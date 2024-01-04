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  1. В Украине

Морской пехотинец сделал предложение освобожденной из плена боевой медсестре: фото и видео

22:00, 4 января 2024
Пара вместе прошла бои за Мариуполь, а при возвращении из плена, они обручились.
Морской пехотинец сделал предложение освобожденной из плена боевой медсестре: фото и видео
Источник фото: Facebook / Сергей Волынский
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В четверг, 4 января, освобожденная из плена боевая медицинская сестра Галина Федишин обручилась со своим возлюбленным, военным из 36-й отдельной бригады морской пехоты Николаем Гриценяком. Об этом сообщил командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, которые способны сломать сильнейших, но не позволила сломать вас", - сказал Волынский.

Командир рассказал, что оба были вместе во время боев за Мариуполь и прошли через плен и долгую разлуку. "Но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон. Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь - это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых тяжелых времен", - подчеркнул командир.

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