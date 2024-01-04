Обещал предпринимателям победы в тендерах: в Одесской области чиновника горсовета разоблачили на «откатах»

Чиновник-взяточник установил размер «отката» в размере 10% от суммы договора.

Заместителю городского головы-начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства одного из горсоветов в Одесской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, передает Офис Генерального прокурора.

Подозреваемый наладил противоправную схему систематического получения взяток от субъектов хозяйствования за победу в тендерах и заключение договоров на выполнение строительных работ.

«Размер «отката» составлял 10% суммы договора.

Правоохранители задержали чиновника возле помещения горсовета сразу после получения 51 тыс. грн от подрядчика за проведение ремонтных работ в помещении мобилизационного отдела исполкома», - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту работы и на дому обнаружены и изъяты средства в национальной и иностранной валюте, их происхождение устанавливается.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

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