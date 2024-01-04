Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска, - Администрация Госпогранслужбы.

За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

Суд не может требовать от истца прохождения разрешительной процедуры на перепланировку объекта недвижимости до принятия решения о разделе спорного недвижимого имущества, - Объединенная палата КГС

Принятие решения суда о разделе недвижимого имущества в натуре между совладельцами не требует предварительного представления суду документов на строительные работы, даже если раздел будет требовать перепланировки, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

Обещал предпринимателям победы в тендерах: в Одесской области чиновника горсовета разоблачили на «откатах»

16:04, 4 января 2024
Чиновник-взяточник установил размер «отката» в размере 10% от суммы договора.
Обещал предпринимателям победы в тендерах: в Одесской области чиновника горсовета разоблачили на «откатах»
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Заместителю городского головы-начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства одного из горсоветов в Одесской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, передает Офис Генерального прокурора.

Подозреваемый наладил противоправную схему систематического получения взяток от субъектов хозяйствования за победу в тендерах и заключение договоров на выполнение строительных работ.

«Размер «отката» составлял 10% суммы договора.

Правоохранители задержали чиновника возле помещения горсовета сразу после получения 51 тыс. грн от подрядчика за проведение ремонтных работ в помещении мобилизационного отдела исполкома», - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту работы и на дому обнаружены и изъяты средства в национальной и иностранной валюте, их происхождение устанавливается.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду