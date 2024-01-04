Обіцяв підприємцям перемоги у тендерах: на Одещині посадовця міськради викрили на «відкатах»

Посадовець-хабарник встановив розмір «відкату» у розмірі 10% від суми договору.

Заступнику міського голови-начальнику управління житлово-комунального господарства однієї з міськрад на Одещині повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, передає Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваний налагодив протиправну схему з систематичного одержання хабарів від суб’єктів господарювання за перемогу в тендерах та укладення договорів на виконання будівельних робіт.

«Розмір «відкату» складав 10% від суми договору.

Правоохоронці затримали посадовця біля приміщення міськради одразу після одержання 51 тис грн від підрядника за проведення ремонтних робіт у приміщенні мобілізаційного відділу виконкому», - сказано у повідомленні.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та вдома виявлено та вилучено кошти в національній та іноземній валюті, їх походження встановлюється.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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