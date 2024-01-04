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В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя: у МЗС прокоментували

15:49, 4 січня 2024
Міністерство закордонних справ України назвало провокацією виставку про нібито «розквіт» Маріуполя під окупацією.
В Італії збираються провести виставку про «розквіт» Маріуполя: у МЗС прокоментували
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В італійському місті Модена запланували захід, на якому розповідатимуть про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала рф. Так звані "результати відбудови" планують презентувати на конференції-виставці, яку організовує "Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та росією".

У Міністерстві закордонних справ Уккраїни відреагували на цей захід, назвавши його провокацією. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі ЗМІ. 

За його словами, відомство вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", - додав посадовець.

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