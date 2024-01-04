В Италии собираются провести выставку о «расцвете» Мариуполя: в МИД прокомментировали

Министерство иностранных дел Украины назвало провокацией выставку о якобы «расцвете» Мариуполя под оккупацией.

В итальянском городе Модена запланировали мероприятие, на котором будут рассказывать о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала рф.

Так называемые "результаты восстановления" планируют презентовать на конференции-выставке, организованной "Ассоциацией содействия культурной интеграции между Италией и россией".

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это мероприятие, назвав его провокацией. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии СМИ.

По его словам, ведомство уже поручило украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", - добавил чиновник.

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