Какую скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг получают участники боевых действий: ответ ПФ

Участникам боевых действий предусмотрена скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан о пенсиях, субсидиях и социальной помощи.

В этот раз ПФ ответил на такой вопрос: «Наши супруги – участники боевых действий, мы оба имеем соответствующий статус. Какую скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг мы должны получать?».

В ПФ отметили, что Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» участникам боевых действий и членам их семей, проживающим вместе с ними, предусмотрено предоставление 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления.

«В вашем случае каждый из льготников имеет право на 75% скидку платы за жилищно-коммунальные услуги. При этом скидка не плюсуется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги на семью. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек», - говорится в сообщении.

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