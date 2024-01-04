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  1. В мире

Осталось 16 дней: в Белом доме напомнили о приближении шатдауна

15:45, 4 января 2024
Штаты находятся в 16 днях от частичного прекращения работы правительства.
Осталось 16 дней: в Белом доме напомнили о приближении шатдауна
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Соединенным Штатам Америки снова грозит частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось 16 дней. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы находимся в 16 днях от частичного прекращения работы правительства. Вместо того чтобы делать свою работу, республиканцы из Палаты представителей покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели», – отметила она.

По словам представительницы Белого дома, выделение финансирования для правительства не должно быть сложным.

Жан-Пьер призвала американских законодателей «взяться за работу».

Накануне в Белом доме намекнули, что уже нет средств для новой военной поддержки Украины.

Добавим, что Конгресс Соединенных Штатов Америки ушел на рождественские каникулы. Ожидается, что к обсуждению вопроса Украины американские законодатели вернутся в начале января.

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