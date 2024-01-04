Залишилось 16 днів: у Білому домі нагадали про наближення шатдауну

Штати перебувають за 16 днів від часткового припинення роботи уряду.

Сполученим Штатам Америки знову загрожує часткове припинення фінансування уряду, до нього залишилось 16 днів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

«Ми перебуваємо за 16 днів від часткового припинення роботи уряду. Замість того, щоб робити свою роботу, республіканці з Палати представників залишили Вашингтон у середині грудня і не повернуться до наступного тижня», – зазначила вона.

За словами представниці Білого дому, виділення фінансування для уряду не має бути складним.

Жан-П’єр закликала американських законодавців «взятися за роботу».

Напередодні у Білому домі натякнули, що вже не мають коштів для нової військової підтримки України.

Додамо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки пішов на різдвяні канікули. Очікується, що до обговорень питання України американські законодавці повернуться на початку січня.

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