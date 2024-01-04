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За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому, - Мар’яна Безугла

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Районний суд Києва притягнув очільника КСУ Сергія Головатого до відповідальності за те, що той не відповів на запит НАЗК

Раніше через те, що той не відповів на запит, НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого.

Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

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Верховний Суд перевірив правомірність постанови НКРЕКП про внесення змін до Правил ринку, які передбачають втручання у свободу договору

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  1. Суспільство

До 25 градусів морозу, сніг та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди

15:24, 4 січня 2024
Впродовж 7-9 січня очікується значне зниження нічної температури до 13-25 градусів морозу.
До 25 градусів морозу, сніг та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу.

В центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

«Закликаємо водіїв не планувати поїдки на далекі відстані, а всім громадянам бути обережними під час перебування на вулиці», - додали у ДСНС.

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