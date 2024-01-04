До 25 градусів морозу, сніг та ожеледь: українців попередили про погіршення погоди

Впродовж 7-9 січня очікується значне зниження нічної температури до 13-25 градусів морозу.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в Україні очікується суттєве погіршення погоди. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Вдень 7 січня та протягом доби 8 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях значний сніг, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь, налипання мокрого снігу.

В центральних, східних та південних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (на Чернігівщині та Сумщині до 19-25° морозу), у південній частині до 7-15° морозу.

«Закликаємо водіїв не планувати поїдки на далекі відстані, а всім громадянам бути обережними під час перебування на вулиці», - додали у ДСНС.

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