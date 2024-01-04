росія планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом

Модернізація торкнеться російських крилатих ракет Х-32.

Джерело фото: Focus.ua.

Центр національного спротиву надав нові докази того, що окупанти мають намір модернізувати крилаті ракети Х-32, обладнавши їх касетними боєприпасами. Ці відомості були отримані з документів Дубненського машинобудівного заводу, який виробляє зброю цього типу.

У жовтні 2023 року Міністерство нападу російської федерації виставило завдання інженерам заводу щодо модернізації крилатих ракет за допомогою касетного блоку, що може бути використано для обстрілу цивільних об'єктів в Україні. Незважаючи на відсутність фактів використання таких ракет, Центр національного спротиву закликає громадян бути більш пильними та реагувати оперативно, оскільки ворог може використати цю смертоносну зброю проти цивільного населення, порушуючи міжнародне право.

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