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Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

  1. У світі

росія планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом

19:31, 4 січня 2024
Модернізація торкнеться російських крилатих ракет Х-32.
росія планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом
Джерело фото: Focus.ua.
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Центр національного спротиву надав нові докази того, що окупанти мають намір модернізувати крилаті ракети Х-32, обладнавши їх касетними боєприпасами. Ці відомості були отримані з документів Дубненського машинобудівного заводу, який виробляє зброю цього типу.

У жовтні 2023 року Міністерство нападу російської федерації виставило завдання інженерам заводу щодо модернізації крилатих ракет за допомогою касетного блоку, що може бути використано для обстрілу цивільних об'єктів в Україні. Незважаючи на відсутність фактів використання таких ракет, Центр національного спротиву закликає громадян бути більш пильними та реагувати оперативно, оскільки ворог може використати цю смертоносну зброю проти цивільного населення, порушуючи міжнародне право.

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