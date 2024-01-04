россия планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом

Модернизация коснется российских крылатых ракет Х-32.

Источник фото: Focus.ua.

Центр национального сопротивления предоставил новые доказательства того, что оккупанты намерены модернизировать крылатые ракеты Х-32, оборудовав их кассетными боеприпасами. Эти сведения были получены из документов Дубненского машиностроительного завода, который производит оружие этого типа.

В октябре 2023 года Министерство нападения российской федерации выставило задание инженерам завода по модернизации крылатых ракет с помощью кассетного блока, что может быть использовано для обстрела гражданских объектов в Украине. Несмотря на отсутствие фактов использования таких ракет, Центр национального сопротивления призывает граждан быть более бдительными и реагировать оперативно, поскольку враг может использовать это смертоносное оружие против гражданского населения, нарушая международное право.

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