За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Фальсификацию пробега подержанного авто предлагают наказывать штрафами до 17 тысяч гривен. Соответствующий законопроект №10216 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по административной ответственности за фальсификации пробега подержанного транспортного средства рассмотрел на заседании 4 января Комитет по интеграции Украины в ЕС.

По мнению инициатора законопроекта – нардепа Артема Дмитрука, практика фальсификации пробега подержанного транспортного средства при продаже достаточно распространена на сегодня. Чтобы не допустить введения в заблуждение покупателей, как указано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается установить административную ответственность за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства с целью продажи третьим лицам, обнаруженным при регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

Повторное правонарушение будет влечь ответственность до 34 тыс. грн.

Органом, который составит протоколы об административных правонарушениях, предлагается определить Национальную полицию Украины.

Комитет пришел к выводу, что проект Закона не противоречит целям Соглашения об ассоциации и международно-правовым обязательствам Украины, однако, требует доработки с учетом положений Директивы 2014/45/ЕС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», растаможивать легковые автомобили в 2024 году будут через Портал Дия. База данных таможенной стоимости легковых автомобилей будет формироваться Министерством цифровой трансформации. Соответствующий законопроект 10380 зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов, среди которых глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев.

Автор: Наталья Мамченко

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