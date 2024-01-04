Не будет усиления – некому будет защищать государство, – Залужный и Умеров о мобилизации в Украине

Залужный и Умеров присутствовали на заседании Комитета по обороне и разведке и приняли участие в обсуждении нового законопроекта о мобилизации.

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Как мы писали ранее, Комитет по национальной безопасности начал обсуждение законопроекта по усилению мобилизации. По словам народного депутата Алексея Гончаренко участие в заседании приняли Валерий Залужный и Рустем Умеров, которые отметили, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. "Не будет усиления - некому будет защищать государство", - сказали они. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Планируется, что правительственный законопроект о мобилизации будет тщательно обсужден в комитете по национальной безопасности в течение следующих трех дней. Напомним, что 8 января является последним сроком для представления альтернативных законопроектов, после чего комитет должен принять свои рекомендации для Рады.

В рамках этих рекомендаций может быть предложено отклонить все другие законопроекты, принять один из них или создать новый, опираясь на лучшие аспекты предложенных версий. Такой законопроект может быть представлен Раде для первого чтения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что этот законопроект содержит нормы, противоречащие Конституции.

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