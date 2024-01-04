Не буде посилення – не буде кому боронити державу, – Залужний та Умєров про мобілізацію в Україні

Залужний та Умєров були присутні на засіданні Комітету з оборони та розвідки та взяли участь в обговоренні нового законопроєкту про мобілізацію.

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Як ми писали раніше, Комітет з національної безпеки розпочав обговорення законопроекту щодо посилення мобілізації. За словами народного депутата Олексія Гончаренка участь у засіданні взяли Валерій Залужний та Рустем Умєров, які наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. «Не буде посилення - нема кому буде боронити державу», – сказали вони. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Планується, що урядовий законопроєкт про мобілізацію буде ретельно обговорений в комітеті з національної безпеки протягом наступних трьох днів. Нагадаємо, що 8 січня є останнім строком для подання альтернативних законопроектів, після чого комітет має ухвалити свої рекомендації для Ради.

В рамках цих рекомендацій може бути запропоновано відхилити всі інші законопроєкти, прийняти один із них або створити новий, спираючись на найкращі аспекти запропонованих версій. Такий законопроект може бути представлений Раді для першого читання.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

Відмова від проходження медичного огляду буде вважатися ухиленням від призову і каратися позбавленням волі до 5 років.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

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