АРМА та СБУ посилять співпрацю в питаннях арешту активів

Спільне планування перед арештом дозволить готувати для прокурорів та суддів уніфіковані та коректні документи для подальших блокування, арешту та управління активами, - зазначила очільниця АРМА Олена Дума.

Агентство з розшуку та менеджменту активів та Служба безпеки України посилять співпрацю у питаннях арешту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів. Про це йдеться на офіційному сайті АРМА.

«АРМА зміцнює плідну співпрацю з СБУ. Адже саме цей державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями в умовах війни ідентифікує та притягує до відповідальності колаборантів, зрадників та прихильників «русского міра» майно яких першочергово має працювати на державу та її економіку», - сказала очільниця АРМА Олена Дума.

Також вона додала, що будучи учасником кримінального процесу (ведучи досудове слідство та/або супроводжуючи кримінальні провадження), СБУ спільно з прокуратурою подає клопотання для арешту майна вказаних вище осіб.

За її словами, спільне планування перед арештом дозволить готувати для прокурорів та суддів уніфіковані та коректні документи для подальших блокування, арешту та управління активами.

«Крім того, у майбутньому Агентство унеможливить випадки, коли органу передається майно, яким неможливо управляти з огляду на арешт виключно корправ, або неповну частину майна», - заявила Олена Дума.

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