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  1. В Україні

Які терміни сплати податкового зобов’язання, у разі несвоєчасного подання звітності: пояснення

18:53, 4 січня 2024
Платник податків зобов'язаний сплатити податкове зобов'язання протягом 10 календарних днів.
Які терміни сплати податкового зобов’язання, у разі несвоєчасного подання звітності: пояснення
Джерело фото: cvp.tax.gov.ua
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Строк сплати податків та зборів розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податків і закінчується останнім днем встановленого порядку сплати згідно з податковими нормами. Податки чи збори, які не були сплачені в установлений строк, вважаються несплаченими вчасно, – повідомляє Головне управління ДПС у Житомирській області.

Визначення моменту виникнення податкового обов'язку визначається конкретною календарною датою. Згідно зі статтею 57.1 Податкового кодексу України (ПКУ), платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, вказану у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, які настають за останнім днем граничного строку подання декларації, крім випадків, визначених ПКУ.

Крім того, податковий агент також має зобов'язання сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку) самостійно, визначену ним з доходу, який виплачується на користь платника податку – фізичної особи та за його рахунок, у встановлені строки, передбачені ПКУ.

У випадку, якщо граничний строк для сплати податку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається оперативний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Таким чином, платники податків зобов'язані самостійно сплатити суму податкового зобов'язання до граничного терміну, встановленого для подання відповідної декларації. Якщо подання звітності відбувається після цього терміну, платник повинен сплатити суму податкового зобов'язання до подання відповідної декларації, оскільки граничний термін сплати вже минув.

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