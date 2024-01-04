Какие сроки уплаты налогового обязательства, в случае несвоевременного представления отчетности: объяснение

Налогоплательщик обязан уплатить налоговое обязательство в течение 10 календарных дней.

Источник фото: cvp.tax.gov.ua

Срок уплаты налогов и сборов начинается с момента возникновения налоговой обязанности налогоплательщика и заканчивается последним днем установленного порядка уплаты согласно налоговым нормам. Налоги или сборы, которые не были уплачены в установленный срок, считаются неуплаченными вовремя, - сообщает Главное управление ГНС в Житомирской области.

Определение момента возникновения налоговой обязанности определяется конкретной календарной датой. Согласно статье 57.1 Налогового кодекса Украины (НКУ), налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока представления декларации, кроме случаев, определенных НКУ.

Кроме того, налоговый агент также имеет обязательства уплатить сумму налогового обязательства (сумму начисленного (удержанного) налога) самостоятельно, определенную им с дохода, который выплачивается в пользу налогоплательщика - физического лица и за его счет, в установленные сроки, предусмотренные НКУ.

В случае, если предельный срок для уплаты налога приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается оперативный (банковский) день, следующий за выходным или праздничным днем.

Таким образом, налогоплательщики обязаны самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства до предельного срока, установленного для представления соответствующей декларации. Если представление отчетности происходит после этого срока, плательщик должен уплатить сумму налогового обязательства до представления соответствующей декларации, поскольку предельный срок уплаты уже истек.

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