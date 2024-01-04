НАПК внесло производителя продуктов Vici в перечень международных спонсоров войны

Компания Viciunai Group продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет россии, отметили в НАПК.

Фото: НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В Национальном агентстве отметили, что еще в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения россии в Украину, руководитель литовской группы Шарунас Матийошатис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

«Вместо этого стало известно, что Viciunai не прекращает свою работу в россии и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей.

Viciunai ведет свой бизнес в россии в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в россии», - говорится в сообщении.

К примеру, производственный комплекс ООО «Вичюнай-русь» является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области, а его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл. США).

Дочерняя компания Viciunai ООО «БалтКо», являясь официальным представителем компании в россии, оказывает там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год составляла 2,5 млн дол. США.

«Неоднократные заявления о прекращении бизнеса и продаже производства в россии никак не повлияли на работу Viciunai Group в россии. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины», - добавили в НАПК.

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