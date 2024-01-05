Какие доходы учитываются для назначения субсидии: разъяснение

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие доходы учитываются для назначения субсидии. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

При исчислении жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В соответствии с пунктом 4 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632, в совокупный доход включаются:

- заработная плата;

- денежное обеспечение военнослужащих;

- пенсия;

- стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

- социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

- пособие по безработице, другие страховые выплаты;

- денежные переводы, полученные из-за границы;

- дивиденды от ценных бумаг;

- другие доходы, а также средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества и т.п.

Особенности учета доходов для физических лиц – предпринимателей определены пунктом 9 указанного порядка.

Так, для физических лиц — предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, независимо от полученных (неполученных) доходов к совокупному доходу за каждый месяц учитывается доход, исчисленный в таких размерах минимальной заработной платы по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы:

одного размера минимальной зарплаты – для плательщиков единого налога первой группы; двух размеров – для плательщиков единого налога второй группы; трех размеров – для плательщиков единого налога третьей группы.

При этом для таких физических лиц-предпринимателей не учитывается доход, полученный самозанятым лицом, и доход от осуществления предпринимательской деятельности, информация о которых представлена ГНС по запросу органа Пенсионного фонда Украины. Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы.

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