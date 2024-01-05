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  1. Суспільство

Які доходи враховуються для призначення субсидії: роз’яснення

20:00, 5 січня 2024
При обчисленні житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.
Які доходи враховуються для призначення субсидії: роз’яснення
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, які доходи враховуються для призначення субсидії. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що при обчисленні житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Відповідно до пункту 4 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632, до сукупного доходу включаються:

- заробітна плата;

- грошове забезпечення військовослужбовців;

- пенсія;

- стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;

- соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

- допомога по безробіттю, інші страхові виплати;

- грошові перекази, отримані із-за кордону;

- дивіденди від цінних паперів;

- інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна тощо.

Особливості врахування доходів для фізичних осіб — підприємців визначені пунктом 9 зазначеного порядку.

Так, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений у таких розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

  1. одного розміру мінімальної зарплати — для платників єдиного податку першої групи;
  2. двох розмірів — для платників єдиного податку другої групи;
  3. трьох розмірів — для платників єдиного податку третьої групи.

При цьому для таких фізичних осіб — підприємців не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від провадження підприємницької діяльності, інформацію про які подано ДПС на запит органу Пенсійного фонду України. Система оподаткування та групи платників єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначаються станом на останній місяць періоду, за який враховуються доходи.

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