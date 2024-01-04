У Києві затримали керманича мопеда без номерних знаків та з липовими правами

Патрульні зупинили лиходія, який порушував ПДР та пред'явив посвідчення водія з ознаками підробки.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Під час патрулювання в Голосіївському районі Києва поліцейські зупинили мопед Honda без державних номерних знаків. Виявилося, що транспортний засіб не був зареєстрований згідно з чинним законодавством. Під час перевірки водійського посвідчення у керманича виявили ознаки підробки документа. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Після розмови з водієм поліцейські встановили, що мопед не мав офіційної реєстрації, а отримане ним посвідчення водія було підробленим. Чоловік признався, що придбав це посвідчення через Інтернет.

Як результат, поліцейські склали на чоловіка протокол за статтею 121 частини 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення за керування незареєстрованим транспортним засобом. Крім цього, була викликана слідчо-оперативна група для подальшого розслідування цієї ситуації.

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