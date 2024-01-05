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Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. В Україні

За $3 500 вносив ухилянтів у систему «Шлях» для виїзду за кордон: викрили схему

15:41, 5 січня 2024
Чоловік налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон.
За $3 500 вносив ухилянтів у систему «Шлях» для виїзду за кордон: викрили схему
Фото: vl.npu.gov.ua
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У Волинській області викрили 22-річного чоловіка, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. Про це йдеться у пресслужбі поліції області.

Зловмисник вносив ухилянтів в систему «Шлях» в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Винагорода за такі дії становила 3 500 доларів США.

«Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта під час яких виявили та вилучили речові докази по справі: гроші в іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи та інше», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що слідчі оголосили йому про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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