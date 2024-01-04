Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому, - Мар’яна Безугла

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Районний суд Києва притягнув очільника КСУ Сергія Головатого до відповідальності за те, що той не відповів на запит НАЗК

Раніше через те, що той не відповів на запит, НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого.

  1. В Україні

Ігор Клименко пояснив, за яких умов можуть мобілізувати поліцейських

17:19, 4 січня 2024
З початку війни поліція на 80% збільшила свій функціонал.
Ігор Клименко пояснив, за яких умов можуть мобілізувати поліцейських
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив, за яких умов можуть мобілізувати поліцейських. За його словами, наразі в поліції служать 98 тисяч офіцерів й сержантів. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

За його словами, до початку повномасштабної війни поліцейські були рівномірно розташовані по усій Україні. Проте вже з 24 лютого 2022 року – відбулись тектонічні рухи щодо дислокації підрозділів поліцейських.

«Наразі від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ «Лють», це 5 тисяч», – заявив глава МВС.

За словами міністра Ігоря Клименка:

  • до початку повномасштабної війни на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23 – 26 працівників поліції;
  • наразі ж на деокупованих територіях – понад 100.

Очільник МВС пояснив, що режим став набагато жорсткішим, а завдань – більше. Адже поліція з початку війни на 80% збільшила свій функціонал.

«Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї – ми готові це зробити», – запевнив міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду