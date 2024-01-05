Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейським за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками загрожуватиме позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, 15 роками позбавлення волі.

У Нацбанку прокоментували коливання курсу гривні до долара, - вони є незначними

НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі, - заступник голови Нацбанку.

Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

ВККС у 2024 році: які виклики доведеться долати Комісії у новому році

Криза в керівництві, безліч кадрових процедур, вимоги і тиск як ззовні, так і з середини.

Особа з інвалідністю І чи II групи при перетині кордону повинна надати ще й військово-облікові документи і дозвіл ТЦК на виїзд, — позиція апеляційного адмінсуду

Під час перетину кордону особа з інвалідністю І чи ІІ групи в пункті пропуску повинна також надати документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування, — апеляційний суд.

  1. В Україні

Кіберполіція нагадала громадянам про відповідальність за поширення в мережі відео розташування ЗСУ

17:16, 5 січня 2024
Громадянам, які поширюють в мережі відео розташування чи роботи ЗСУ, загрожує до 8 років тюрми.
Кіберполіція нагадала громадянам про відповідальність за поширення в мережі відео розташування ЗСУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Кіберполіція закликала громадян не поширювати в мережі кадри розташування та роботи сил безпеки та оборони України. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за оприлюднення такої інформації, якщо вона не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (до 8 років позбавлення волі).

Раніше ми писали, що СБУ встановила чотирьох блогерів, які опублікували відео ворожих «прильотів» по Києву.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Прокопенко
    Олександр Прокопенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду