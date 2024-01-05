Кіберполіція нагадала громадянам про відповідальність за поширення в мережі відео розташування ЗСУ

Громадянам, які поширюють в мережі відео розташування чи роботи ЗСУ, загрожує до 8 років тюрми.

Кіберполіція закликала громадян не поширювати в мережі кадри розташування та роботи сил безпеки та оборони України. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що за оприлюднення такої інформації, якщо вона не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (до 8 років позбавлення волі).

Раніше ми писали, що СБУ встановила чотирьох блогерів, які опублікували відео ворожих «прильотів» по Києву.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що заборонено знімати та публікувати під час війни.

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