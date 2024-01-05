Киберполиция напомнила гражданам об ответственности за распространение в сети видео местоположения ВСУ

Гражданам, которые распространяют в сети видео местоположения или работы ВСУ, грозит до 8 лет тюрьмы.

Киберполиция призвала граждан не распространять в сети кадры расположения и работы сил безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что при обнародовании такой информации, если она не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (до 8 лет лишения свободы).

Ранее сообщалось, что СБУ установила четырех блогеров, опубликовавших видео вражеских «прилетов» по Киеву.

Напомним, в Минобороны сообщили, что запрещено снимать и публиковать во время войны.

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